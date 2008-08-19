Сьогодні - Яблуневий Спас
09:55, 19 серпня 2008Культура
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Християни святкують Преображення Господнє
Православні християни сьогодні, 19 серпня, святкують Преображення Господнє.
Це одне із 12 найбільших християнських свят. У народі це свято ще називають Яблуневий Спас.
Цього дня, за біблійними переказами, Ісус явив апостолам свою божественну силу. Він повів апостолів на гору Фавор і там преобразився: його обличчя засяяло, а одяг став білим, "як світло". Також апостоли побачили пророків Іллю і Моїсея, які розмовляли з Христом. Сьогодні свято нагадує людям про необхідність змінюватися духовно.
У цей день святять яблука та іншу садовину нового врожаю і зустрічають осінь.
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