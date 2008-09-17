Queen і Paul Rodgers хочуть повернутися до України

Музиканти Queen і Paul Rodgers поділилися своїми враженнями від концерту в Харкові. Вони розповіли про те, чому для них було важливо виступити перед українцями і яке місце в їхньому житті займає тема СНІДу.

Своє послання музиканти відправили з Москви, де вчора завершилися їхні виступи. Але спогади про Україну не залишають їх – вчорашній пост у своєму блозі Брайен Мей завершив словами «Дякую, Україно».

– Наше шоу в Харкові принесло нам незабутні відчуття. – каже Брайен Мей. – Їх можна порівняти з тими рідкісними моментами в життя, які ти знаєш, що ніколи не забудеш. Це була зустріч в ім`я Музики, але водночас вирішальне об`єднання проти спільного ворога – епідемії ВІЛ/СНІД. Нам пощастило опинитися в цій переломній крапці в історії України. А як же аудиторія? Дивовижна!! Сподіваюся, ми ще повернемося. Па-па! І любові вам. Доктор Брі.

Роджер Тейлор у свою чергу додав:

– Ми хочемо сказати величезне спасибі українцям за такий теплий прийом після стількох років. Ми сподіваємося, що концерт доніс інформацію про загрозу СНІДу до всіх людей. Ми дуже страждали після смерті нашого дорогого соліста Фредді Мерк’юрі – ми сподіваємося, що вам ніколи не доведеться пережити подібну втрату. Любіть себе, бережіть себе – живіть!

Про проект

Благодійний концерт Queen + Paul Rodgers – «Life must go on!», присвячений боротьбі з СНІДом, організований Фондом Олени Франчук «АнтиСНІД». Захід з грандіозним успіхом пройшов на найбільшій площі України і зібрав неймовірну кількість глядачів – за оцінкою міжнародних експертів 12 вересня на площу Свободи і прилеглі вулиці прийшло 350 тисяч чоловік.

Концерт почався в 19.30 і тривав 2 години 25 хвилин. Музиканти виконали 28 пісень і 2 інструментальних композиції. Цього вечора були побиті відразу декілька рекордів. Концерт «Life must go on!» став найкрупнішою подією, присвяченою боротьбі з СНІДом у нашій країні, і однією з найбільш масштабних концертних подій в історії України.

За матеріалами прес-служби Фонду АнтиСНІД