Армані та Дольче і Габбана представили свої колекції у Мілані

Жіночність та вишуканість Армані і грайливість та екстравагантність Дольче і Габбана змагалися напередодні на тижні моди в Мілані. Вони переконані, що життя – це гра, і треба вміти в неї грати, створюючи власні правила.

Ікона італійської моди Джорджіо Армані представив свою колекцію для жінки-квітки. Сукні із ніжного рожевого, блакитного та зеленого шифону створювали атмосферу райського саду. Завдяки видовженим силуетам моделі здавалися в ньому чарівними птахами. Ця колекція ще раз підтвердила думку, що дизайнер дарує жінкам відчуття закоханості.

На відміну від романтичного і мрійливого Армані, дизайнери Доменіко Дольче і Стефано Габбана продемонстрували свій ідеал жінки – грайливої, трохи нахабної, але безперечно яскравої та вигадливої. Великі кольорові банти, веселкові окуляри в широкій оправі та кумедні шорти.

Золото, блиск, багатство. Все це не припиняють демонструвати своїм одягом Дольче і Габбана. Також у фаворитах сміливий екстравагантний крій та морська тематика. Хлопці переконані, що життя – це гра, і треба вміти в неї грати, створюючи власні правила.

"Факти", ICTV