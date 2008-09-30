У Мінську відкрилася виставка православних ікон

У Мінську в Національному художньому музеї відкрилася виставка «Православні ікони України, Росії та Білорусі», експонати якої наприкінці липня цього року виставляли в Києві з нагоди 1020-річчя Хрещення Русі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави білоруської держави, Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО привітав організаторів і учасників виставки з її відкриттям.

«Вперше в історії експозиція об`єднує шедеври іконопису з найбільших музейних зібрань трьох країн, що представляють найбільші святині та видатні зразки високого мистецтва. Проведення виставки є ще одним важливим кроком на шляху осмислення безцінної спадщини слов`янської культури, що втілює основу єдності білорусів, росіян і українців», - наголосив О.ЛУКАШЕНКО у вітанні.

На його думку, «цей унікальний проект, що відбувається в рік святкування 1020-річчя Хрещення Русі, знаменує нерозривні духовні та культурні зв`язки братських народів, їхню відданість православним традиціям, ідеалам і цінностям».

Як повідомляв УНІАН, виставка «Православні ікони України, Росії та Білорусі» відбувалася в Києві в липні 2008 року. Експозицію було відкрито в рамках візиту Вселенського Патріарха ВАРФОЛОМІЯ І до України.

Серед експонатів виставки представлено ікони «Богоматір Печерська»; «Собор Святих Києво-Печерської Лаври»; «Дванадцять апостолів»; «Святі апостоли» та ін.