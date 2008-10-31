Фінансова криза позначилася й на ринку шедеврів мистецтва

Знамениті аукціони «Крісті» та «Сотбі» впевнені, що в листопаді торги обов’язково відбудуться. Однак представники обох аукціонів із сумом констатують, що бум попиту на твори мистецтва закінчився.

Тим не менше наступного місяця і «Крісті», і «Сотбі» виставлять на продаж чимало цікавих робіт імпресіоністів, а також повоєнних та сучасних художників. Серед шедеврів роботи Пабло Пікассо, Василя Кандинського, Френсіса Бекона, Лючіо Фонтани з приватних колекцій. Так, картина Жана-Мішеля Баскія досі належала Ларсу Ульріху – барабанщику «Металліки».

Кожна з виставлених робіт коштує понад мільйон доларів. Найдорожче – 60 мільйонів – вторгувати планують за картину Казимира Малевича «Маніфест супрематистів».

ICTV