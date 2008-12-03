Український дубляж фільмів підвищує касові збори

У 2008 році збільшилася сума касових зборів від показів кінофільмів з українським дубляжем. Про це в інтерв`ю заявив генеральний директор кінокомпанії "B&H Fіlm Dіstrіbutіon" Богдан Батрух.

За його словами, такий показник є підтвердженням, що теза про мовний розділ України є помилковою. "Політики часто в своїх розмовах наводять слова, які не мають нічого загального з реаліями життя українців. Ми можемо констатувати тільки те, що внаслідок впровадження українського дубляжу, кількість відвідувачів кінотеатрів тільки збільшилася", – говорить Богдан Батрух.

Голова Державної служби з питань кінематографії Ганна Чміль заявила, що валовий збір від кінопоказів з січня по листопад 2008 року збільшився на 23% порівняно з аналогічним періодом 2007 року. "Я думаю, що до кінця 2008 ця цифра може збільшитися до 30%, порівняно з минулим роком", – сказав Богдан Батрух. Він також зазначив, що такий показник досягнутий, не дивлячись на сьогоднішні умови – коли "українська економіка переживає не якнайкращі часи".

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