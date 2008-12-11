Не дивлячись на постійні аншлаги, актори сидять без зарплатні

Дивлячись на столичні театральні каси, не скажеш, що театри перебувають у занепаді. Майже біля кожної стоять черги охочих придбати заповітний квиток, при цьому немає значення, на яку виставу. Адже невисока вартість квитка робить театр доступною розвагою для багатьох городян.

Але, як з’ясувала газета «Жизнь», незважаючи на повний аншлаг, за попередній місяць актори всіх муніципальних театрів столиці не отримали ані авансу, ані зарплатні. Керівництво київської Мельпомени заявляє: потрібні суми не перевели з держбюджету, а заробити самі вони не можуть. Продаж навіть усіх квитків забезпечує театру не більше 20% самооплати.

Актори зізнаються, що ходять на роботу лише через любов до мистецтва. Міський держбюджет «забув» перевести театральним колективам гроші.

ICTV