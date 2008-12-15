У Німеччині знайдено невідомі листи Баха

В архіві Лейпцігського університету знайдені три раніше невідомі листи Іоганна Себастьяна Баха, які датуються 1743, 1745 і 1748 роками.

Усі листи містять характеристики на учнів композитора й прохання підтримати їх стипендіями під час вступу до університету. Про знахідку повідомив лейпцігський архів композитора.

З 1723 по 1750 рік Бах служив кантором у школі при церкві святого Хоми в Лейпцигу, відомого як Томасшуле.

Композитор багато допомагав своїм учням, клопотав за них і брав участь у їхньому майбутньому.

Іоганн Себастьян Бах помер у Лейпцигу в 1750 році. Його останки похоронені в церкві святого Хоми.

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