У Німеччині знайдено невідомі листи Баха
13:33, 15 грудня 2008Культура
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Композитор багато допомагав своїм учням, клопотав за них і брав участь у їхньому майбутньому...
|Іоганн Себастьян Бах
Усі листи містять характеристики на учнів композитора й прохання підтримати їх стипендіями під час вступу до університету. Про знахідку повідомив лейпцігський архів композитора.
З 1723 по 1750 рік Бах служив кантором у школі при церкві святого Хоми в Лейпцигу, відомого як Томасшуле.
Композитор багато допомагав своїм учням, клопотав за них і брав участь у їхньому майбутньому.
Іоганн Себастьян Бах помер у Лейпцигу в 1750 році. Його останки похоронені в церкві святого Хоми.
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