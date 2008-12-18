Півтисячі дитячих іграшок зібрано під час благодійної акції «Подаруй дитині іграшку»

Підбито підсумки благодійної акції «Подаруй дитині свято», що відбулася 17 грудня в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври. Прихильники духовної музики, що прийшли цього вечора на святковий концерт з нагоди Дня святого Миколая, загалом внесли до Фонду акції близько 500 дитячих іграшок. Половину з них (м’які ведмедики і песики, ляльки, конструктори, розвиваючи ігри) вже 18 грудня Митрополит Володимир відвезе малюкам, що виховуються в Київському обласному спеціалізованому Будинку дитини «Малятко» (60 дітей), в Києво-Святошинському районному Дитячому будинку «Родина» (70 дітей), та лікуються в Дитячому центрі лейкемії при Охматдиті (43 дитини).

Цікаво, що серед подарунків, які добрі люди передали знедоленим малюкам через Блаженнішого Володимира, є і шахи, і футбольний м’яч, і акварельні фарби, і навіть зубні щітки. Окрему подяку фундатори акції висловили дівчатам з гуртка м‘якої іграшки Київського міського палацу творчості дітей та юнацтва за подарунки, які вони зробили власноруч.

Акцію було проведено Фондом Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового та Православним Фондом святого княза Володимира.