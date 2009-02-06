У німецькій столиці стартував 59-й кінофестиваль ”Берлінале”

Відкриття кіносвята супроводжувалося феєричним шоу. Ввечері червоною доріжкою берлінського кінопалацу пройшли європейські та американські зірки.

Цього року на кінофорум зібралися дев’ятнадцять тисяч гостей зі ста двадцяти країн світу, чотири тисячі репортерів і рекордна кількість переглянутих відбірковцями робіт. З майже шести тисяч фільмів обрали менше чотирьохсот, що свідчить про успіх цьогорічного "Берлінале" і популярність конкурсу серед кінематографістів та кіноманів усього світу. З двохсот тисяч квитків вже розкупили понад половину.

Відкрила кінофорум давноочікувана прем’єра картини Тома Тиквера «Іноземець». А за головні нагороди – золотого та срібного ведмедів побореться і українська короткометражна стрічка «Діагноз» Мирослава Слабошпицького.

Кінокритики вже охрестили цьогорічний «Берлінале» найбільш глобалізованим і різножанровим серед усіх європейських конкурсів.

Дітер Косслік, директор Берлінського кінофестивалю: "Тематичних фільмів цього року на "Берлінале" представили дуже багато. Це стрічки про глобалізацію, про вплив фінансової кризи. Кінематографісти намагаються реагувати на останні події і думають наперед, щоб застерегти нас від можливих наслідків. Наш фестиваль ніколи не намагався відсторонитися від реальності, і водночас завжди шанував справжнє мистецтво".

ICTV