Сьогодні в Донецьку - Стусівські читання

08:06, 10 лютого 2009
Культура
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Беруть участь краєзнавці, вчені, викладачі

Сьогодні у Донецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Н.К.Крупської відбудуться обласні Стусівські читання «Василь Стус і шістдесятництво».

Як повідомили УНІАН у Донецькому прес-клубі, організаторами читань є Всеукраїнський добродійний фонд ветеранів МВС, Управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації, історико-літературний музей Василя Стуса, Донецька обласна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської, обласна організація Всеукраїнської спілки краєзнавців.

У читаннях візьмуть участь краєзнавці, вчені, викладачі провідних вузів Донбасу.

 

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