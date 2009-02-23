«Мільйонер з нетрів» став головним оскароносцем

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення призів «Оскар-2009», які щороку присуджує Американська академія кіномистецтв.

Головного «Оскара» за кращий фільм отримав «Мільйонер з нетрів».

Найкращим режисером назвали Денні Бойла, постановника «Мільйонера з нетрів». Кращим актором року став Шон Пенн, за роль у фільмі «Мілк». Оскара за кращу головну жіночу роль отримала британська акторка Кейт Вінслет, яка зіграла колишню наглядачку нацистського табору смерті у фільмі «Читець».

Серед кращих акторів другого плану вирізнили Хіта Леджера, покійного актора, за його останню роль у фільмі «Темний Лицар». Серед актрис другого плану, як багато хто й очікував, нагороду отримала іспанська актриса Пенелопа Круз, яка зіграла художницю у фільмі «Вікі, Крістіна, Барселона» знаменитого комедіографа Вуді Аллена.

Оскаром за найкращий фільм іноземною мовою нагородили японський фільм «Небіжчики» про безробітного композитора, який знайшов роботу в моргу.

Радіо Свобода