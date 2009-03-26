Placebo стануть хедлайнерами рок- фесту Sziget

Британський гурт Placebo стане одним з хедлайнерів популярного угорського фестивалю Sziget, який пройде з 12 по 17 серпня у Будапешті.

Також свою участь на "Сігеті" уже підтвердили The Prodigy, Fatboy Slim, Klaxons, Bloc Party, The Ting Tings, Offspring, Pendulum і SKA-P.

Як і минулого року, п`яти фестивальним дням передуватимуть два дні "розігріву", під час яких заплановано виступи відомих угорських груп. Так, головними героями Zero Day виступлять ветерани місцевої рок-сцени Tankcsapda, які відіграють масштабний сольний концерт на честь свого 20-річного ювілею.

Вартість абонемента на п`ять фестивальних днів складе 120 євро; з проживанням у кемпінгу – 150 євро.

Музиканти Placebo, які випускають у липні свій новий альбом «Battle For The Sun», готуються масштабно представити його по всій Європі. Крім "Сігету", заплановано їх виступи на шотландській Rockness Festival, бельгійському Werchter, польському Open’er і на сценах низки інших відомих фестивалів.

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