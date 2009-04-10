Бомж з Кемерово зняв фільм і відправив його на фестиваль у Канни

Російський бомж з міста Кемерово 62-річний Леонід Коновалов зняв "філософське" кіно про життя суспільства і відправив його на 62-й міжнародний кінофестиваль у Каннах.

Новоспечений режисер упевнений, що фільм викличе сенсацію, оскільки, на його думку, "люди не здогадуються про зворотню сторону" сучасного життя.

За словами Коновалова, зняти фільм його підштовхнуло прагнення до творчості.

"Раніше я виставляв свої портрети на вулицях. Потім мені заборонили, вважаючи, що це огидно, і я став думати, що мені тепер робити, оскільки без цього я не можу. Так я вирішив зняти фільм", – розповів мешканець кемеровських звалищ і смітників.

Він написав сценарій, домовився з одним з місцевих операторів. У зйомках, які продовжувалися протягом місяця на місцевих смітниках, а також у центрі міста, він сам виступав як актор.

Свій двогодинний фільм Коновалів назвав "Я + люди або Погляд стороннього на людську цивілізацію". Автор стверджує, що в картині він показав свій погляд на життя.

"У фільмі дві сюжетні лінії – про цивілізацію в цілому і про те, як ця цивілізація зі мною бореться і як я в цій боротьбі перемагаю", – повідомив він, додавши, що у фільмі є еротичні сцени у зв`язку з тим, що за сценарієм йому потрібно було повністю роздягатися.

"Я роздягався сам до гола і роздягав цивілізацію до гола. І під одягом цивілізації відкривалося те, що нічого окрім смерті, не немає. У фільмі я показую, що цивілізація зрештою несе тільки загибель і смерть", – сказав Коновалов.

У своєму фільмі чоловік без певного місця проживання намагався донести те, що необхідно жити вільною людиною.

"Смітник – це найкраща з робіт. Тут немає начальників, ти живеш так, як хочеш. Багатьом цього не зрозуміти. Тільки коли зробишся найопущенішим, таким, що найзневажнішим, ось тільки тоді приходить розуміння", – сказав автор фільму.

За його словами, 27 дисків зі своїм фільмом він відправив на зарубіжні телекомпанії. Також він відправив фільм для участі в 62-му міжнародному кінофестивалі в Каннах, який пройде 13 травня.

У Кемерово Коновалов продає диски з своїм фільмом по 10 тисяч рублів. Скільки вже продано копій, і чи вдалося взагалі продати хоч одну копію режисер-початківець не став відповідати.

Раніше Коновалов був відомий в Кемерово невеликому громадянству тим, що брав участь у декількох фотозйомках як звичайний бездомний. Він також влаштовував на вулицях міста покази своїх картин.

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