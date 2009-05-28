Новий альбом Емінема очолив Billboard 200

Новий альбом Емінема очолив американський чарт Billboard 200, змістивши з першого місця панк-гурт Green Day з їх платівкою "21st Century Breakdown". Про це повідомляє Gigwise.

За перший тиждень альбом "Relapse" розійшовся тиражем 608 тисяч копій, ставши платівкою, яка найбільше продається, в США з моменту виходу диска AC/DC "Black Ice" минулого року. Продажі попереднього запису репера "Encore" склали 711 тисяч копій.

Раніше Green Day поступився першим місцем "Relapse" в британському хіт-параді. Вже тоді експерти прогнозували, що аналогічна ситуація складеться після виходу альбому Емінема в США.

"Relapse" став першим повноцінним студійним диском Емінема за чотири з половиною роки. Представляючи новий альбом, репер виступив з живим концертом вперше з 2005 року.

Лента.ру