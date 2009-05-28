Шоу каскадерів влаштують байкери на Хрещатику

29-31 травня у Києві байкери обіцяють влаштувати “КиївБайкШоу – байкери за безпечний рух”, у рамках якого вони проїдуть на байках Хрещатиком та покажуть шоу каскадерів.

Як повідомляється на сайті організаторів, захід проводитиметься у рамках святкування Днів Києва.

У програмі “КиївБайкШоу”, зокрема, передбачений проїзд колон байкерів за маршрутом: від Республіканського стадіону по вул. Червоноармійській до Хрещатика, а далі по Володимирському спуску, вулицях Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Луговій, Межигорській, Новокостянтинівській, Олени Теліги, Довженка, Вадима Гетьмана, Чоколівському бульвару, Повітрофлотському проспекту, проспекту Перемоги, бульвару Тараса Шевченка, Басейній, бульвару Лесі Українки, Печерському мосту, бульвару Дружби Народів, мосту Патона. Подолавши маршрут, байкери вертатимуться: по мосту Патона, вулицях Старонаводницькій, Кутузова, Суворова, площі Слави, Січневого Повстання, Грушевського, Європейській площі на Хрещатик.

Загальна довжина маршруту складає 35 км. Колона мотоциклістів розпочне рух о 13.00, а орієнтовно о 15.00 байкери прибудуть на Європейську площу.