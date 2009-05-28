Сьогодні – День пам’яті Івана Франка

28 травня 1916 року помер великий Каменяр. Щороку у цей день у Львові відбуваються заходи пам’яті.

Сьогодні колектив видавництва «Каменяр» покладе квіти до пам’ятника Іванові Франку, а о 16 годині відбудеться панахида на могилі Івана Франка на Личаківському цвинтарі. Про це розповів ЗІКу директор видавництва «Каменяр» Дмитро Сапіга.