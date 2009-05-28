Богдан Ступка став почесним громадянином Києва

Звання «Почесний громадянин міста Києва» приcвоєне народному артистові України, художньому керівникові Національного академічного драматичного театру імені Івана Франко Богдану СТУПЦІ.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували сьогодні на засіданні сесії депутати Київської міської ради. Звання присвоєне за видатні особисті заслуги в соціально-економічному та культурному розвиткові столиці України, вагомий внесок в справу відродження національної пам`яті українського народу і активну громадську діяльність.