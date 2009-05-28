”Мистецькому арсеналу” цьогоріч не дали грошей

З 1 січня 2009 року “Мистецький арсенал” не отримує фінансування. Про це повідомила заступник генерального директора з музейної роботи ДП “Мистецький арсенал” Таїсія СИДОРЧУК на прес-конференції в УНІАН.

“З 1 січня цього року Державне підприємство “Мистецький арсенал”, як замовник усіх робіт зі створення комплексу “Мистецький арсенал” не отримав ні однієї копійки для фінансування будь-яких робіт”, - наголосила вона.

За її словами, немає фінансування на всі роботи, пов’язані з будівництвом, реставрацією тощо.

Тому, зазначила Т.СИДОРЧУК, це внесло свої корективи й щодо дати відкриття не лише самого музейного комплексу, а й до дати відкриття Всеукраїнської виставки “Древо України”.

Вона нагадала, що планувалось відкрити виставку 24 серпня 2009 року до Дня Незалежності. “Ми вже сьогодні прекрасно розуміємо, реально дивлячись на речі, що створити виставку за такий короткий термін за повної відсутності фінансування є неможливим, тому звичайно дата відкриття виставки матиме свої корективи”, - наголосила Т.СИДОРЧУК.