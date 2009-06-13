В «Артеку» пройде національний відбір Дитячого «Євробачення-2009»
10:25, 13 червня 2009Культура
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Запросили Тимошенко
14 червня в Міжнародному дитячому центрі «Артек» відбудеться національний відбір Дитячого «Євробачення-2009».
Як повідомили УНІАН у прес-службі МДЦ «Артек», у прямому телеефірі Першого Національного визначиться представник України на конкурсі.
Упродовж двох тижнів 15 фіналістів національного відбору Дитячого «Євробачення-2009» готувалися до фінального виступу на березі Чорного моря в «Артеку».
До «Артеку» на програму Національного відбору Дитячого «Євробачення» запрошено прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.
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