На Волині відбудеться поетичне свято «Лісова пісня»

На Волині 1–2 серпня відбудеться поетичне свято «Лісова пісня». Воно було започатковане з ініціативи Волинської обласної організації НСПУ дев’ять років тому.

Як зазначають організатори, метою такого дійства є привернення уваги влади та шанувальників творчості Лесі Українки до місць, які колись надихнули її на написання безсмертної «Лісової пісні».

Саме свято проходитиме в урочищі Нечимному за Скулином, на лісовій галявині. Уривок з «Лісової пісні» прозвучить у виконанні артистів Волинського академічного музично-драматичного театру ім. Т.Шевченка. Народні пісні та обрядові дійства виконають фольклорні колективи Ковельщини. Тут же буде розгорнена виставка-продаж книжок та виробів традиційних народних ремесел Ковельщини – вишивки, вироби із соломки. Присутні на святі зможуть відвідати музей драми-феєрії «Лісова пісня».

Цьогоріч підтвердили свою участь у святі «Лісова пісня» лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка та премії ім. Лесі Українки Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ, голова Київської письменницької організації, поет Віктор БАРАНОВ, автор відомої поезії «До українців». Гостями «Лісової пісні» будуть представники Національної спілки письменників – Микола ТИМЧАК та Неоніла ДИБ’ЯК із Рівненщини, голова Тернопільської обласної організації НСПУ Євген БЕЗКОРОВАЙНИЙ. Планується участь у поетичному святі колег по перу із зарубіжжя – з Бреста і Любліна.

До речі, початок свята збігається з 96-ї річницею від дня смерті Лесі Українки. Цього дня, 1 серпня, у Луцьку, Ковелі, Колодяжному відбудуться панахиди та покладання квітів до пам’ятника видатній поетесі.