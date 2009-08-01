Рівненський театр руйнується через будівництво підземного комплексу

На фронтоні приміщення Рівненського академічного облдрамтеатру з’явилося кілька тріщин. На думку фахівців, це наслідок спорудження перед театром підземного торгового центру (так званого «Метрограду»).

Як передає кореспондент УНІАН, голова облдержадміністрації Віктор МАТЧУК та міський голова Рівного одразу ж розпорядилися припинити будівництво до з’ясування причин, оскільки тріщини з’явилися не тільки на фасаді театру, а й на стінах прилеглих житлових будинків № 57 та № 61 по вул. Соборній.

У даний час театр не працює, його приміщення зачинено. Як повідомив у місцевій пресі директор театру Володимир ПЕТРІВ, установу буде відчинено тоді, коли будівельники усунуть причини, через які з’явилися тріщини. Однак, коли це станеться – ніхто чітко сказати не може, адже невідомо, звідки братимуть кошти на ці роботи.

На думку начальника міського управління капітального будівництва Олега ГЕРМАНА, наступного тижня фахівці нададуть рекомендації щодо усунення причин просідання грунту перед театром, а інвестор будівництва за власний рахунок відремонтує портик театру.

Тріщини на портику фасаду театру почали з’являтися ще кілька років тому внаслідок просідання грунту, а з початком будівництва підземного торгового центру рух тріщин посилився. Єдине, що заспокоює, - портик «посаджено» на автономний фундамент, він не з’єднаний з основною спорудою театру, тому немає підстав вважати, що тріщини перекинуться на все приміщення.

Однак, якщо з допомогою влади та громадськості, проблему тріщин буде вирішено, то цього не можна стверджувати щодо житлових будинків, які також постраждали. Адже, згідно з нормативними вимогами, на час ремонту будинків їх мешканців належить кудись переселити. А ця проблема для міської влади складніша, ніж усунення причин виникнення тріщин на приміщенні театру.