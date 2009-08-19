У Львові втретє відбудеться «Парад левів»

У вересні 2009 року Громадська організація "Срібні крила" за підтримки Львівської міської ради традиційно проведе у Львові "Парад левів", яскравий арт-фестиваль, основний об’єкт творчості якого - передання самобутності та цінностей Львова через паркову скульптуру: лев у натуральну величину. Про це Zaxid.netповідомили організатори фестивалю.

Основною ідеєю арт-фестивалю є об’єднання навколо акції громади міста, відомих людей Львова: митців, громадських діячів, бізнесменів. Основна ціль - популяризувати серед гостей міста та мешканців цінностей Львова, створення атмосфери свята та позитивного образу Львова як культурної столиці України.

Цьогоріч організатори продемонструють нову скульптуру лева, створену молодими львівськими скульпторами. Наразі з неї відлито 30 однакових фігур. Основне завдання учасників проекту - придумати для левів яскравий оригінальний дизайн, характер, згідно з концепцією фестивалю. Тематика дизайну спрямована на те, щоб розкрити образ, дух, традиції Львова. Фігури левів розмальовуватимуть знані художники, відомі люди, а також всі охочі, чиї ескізи відберуть організатори.

*** Вперше арт-фестиваль "Прарід левів" відбувся 2007 року. Під час фестивалю було розмальовано 20 скульптур левів. Скульптури розмальовували і відомі художники, і відомі українські діячі: художник Юрій Кох, поет Юрій Андрухович, співак Олег Скрипка, мер Львова Андрій Садовий. Під час проведення фестиваль відвідало понад 250 000 осіб. Під час аукціону було зібрано близько 400 000 грн, за які придбано 6 дитячих майданчиків, що були змонтовані в різних районах Львова.