Суд заборонив знищувати сквер імені Стуса в Києві

Святошинський районний суд міста Києва заборонив виконувати будівельні роботи у сквері імені Василя Стуса за адресою: проспект Перемоги, 119.

Про це йдеться в ухвалі суду від 14 серпня, копія якої є у розпорядженні агентства УНІАН.

Суд задовольнив позов представника територіальної громади Святошинського району Києва, наклавши арешт на земельну ділянку площею 1 га, що знаходиться за адресою: проспект Перемоги 119, а також заборонив ТОВ "Компанія "ЕТРЕКС" та будь-яким іншим особам зносити зелені насадження у сквері, зводити огорожу, проводити проектні роботи, зводити житлові, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі, виконувати підготовчі і будівельні роботи на зазначеній ділянці.

"Даний випадок є безпрецедентним, адже суди майже ніколи не задовольняють позови місцевих жителів, не кажучи вже про винесення ухвали про заборону вчиняти дії по спорудженню будинку до прийняття рішення у справі. Суди завжди з острахом обертаються на владу, яка забезпечує їх приміщеннями, заробітною платою та іншим", - зазначив у коментарі УНІАН захисник скверу адвокат Роман ТИТИКАЛО.

Як повідомляв УНІАН, два роки тому київська громадськість ініціювала створення скверу імені Василя Стуса на незабудованій ділянці із зеленими насадженнями, де у 60-70-х роках стояв будинок, на другому поверсі якого разом із дружиною та сином жив видатний український поет.

Наприкінці лютого цього року з’явилась інформація, що особи, які з дозволу київської влади приватизували цю ділянку, мають намір вирубати реліктові та молодші дерева на ній, щоб побудувати на цьому місці розважальний комплекс.

10 березня вночі невідомі зрізали більше ста дерев у сквері, серед яких сосни та дуби віком більше 100 років.

На захист скверу виступили активісти Української народної партії, Конгресу українських націоналістів та екологічної організації «Зелений світ».