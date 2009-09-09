На українсько-словацькому кордоні затримали унікальний стародрук Пушкіна

У пункті пропуску «Ужгород» затримали унікальний стародрук «Євгенія Онєгіна». Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар Ужгородської митниці Вікторія СЕНГЕТОВСЬКА. З її слів, уночі, з 7 на 8 вересня 2009 року, у пункті пропуску «Ужгород», що на українсько-словацькому кордоні, митники вилучили старовинну книгу відомого російського поета Олександра ПУШКІНА «Євгеній Онєгін».

Іноземець намагався вивезти видання без жодних дозвільних документів.

«40-річний француз, повертаючись з України додому пізно вночі, мабуть, розраховував на меншу пильність інспекторів, аби безперешкодно перевезти старовинне видання до Франції. Свідомо обравши спрощений вид митного контролю – «зелений коридор» – чоловік спочатку почувався дуже впевнено. Однак, коли митники запропонували йому заповнити митну декларацію, поведінка француза дещо змінилася, він почав нервувати», – розповіла В. СЕНГЕТОВСЬКА.

Вона уточнила, що при огляді багажного відділення іномарки «Фольксваген-Поло» серед особистих речей гостя митники виявили пушкінське творіння «Євгеній Онєгін», книга датована 1929 роком, видане у м. Санки-Петербург. У своєму поясненні француз повідомив, що досить недорого купив старовинну книгу на одному з українських базарів.

Працівниками Ужгородської митниці складений протокол про порушення митного

законодавства. Оцінку історичній «знахідці» в найближчий час дадуть

експерти. Наразі книга вилучена до рішення суду, уточнила речниця митниці.