У Мережі з`явився трейлер фільму про Майкла Джексона

Кінокомпанія Columbia Pictures представила трейлер документального фільму "This Is It!", змонтованого з відеозаписів останніх репетицій Майкла Джексона. Ролик, тривалість якого не перевищує трьох хвилин, з`явився в Мережі напередодні і в даний час доступний для перегляду на відеосервісі YouTube.

До стрічки увійшли кадри, відзняті продюсерською компанією AEG Live, яка займалася підготовкою серії лондонських шоу співака. Концертна програма з 50 виступів на сцені O2 Arena, очолила "This Is It!", повинна була ознаменувати повернення Джексона на світову поп-сцену. Під час репетицій, остання з яких відбулася за два дні до смерті короля поп-музики – 23 червня – було записано близько ста годин відео.

Незабаром після того, як AEG Live опублікувала невеликий фрагмент відео з останньої репетиції Джексона, компанія ухвалила рішення продати відзнятий матеріал Columbia Pictures. 10 серпня стало відомо, що документальний фільм про Джексона і його роботу над новою шоу-програмою вийде в прокат 30 жовтня.

Тим часом, Columbia Pictures вирішила змінити дату прем`єри картини "This Is It!" – у трейлері йдеться про те, що фільм буде представлений глядачам 28 жовтня. Примітно, що широкий прокат стрічки обмежать двома тижнями. Як скоро "This is It!" вийде на DVD-дисках, поки не відомо.

Майкл Джексон раптово помер у Лос-Анджелесі 25 червня. Причиною його смерті стало передозування сильнодіючих препаратів, зокрема пропофолу. Родичі поп-співака тривалий час не могли домовитися про місце його поховання, проте в результаті вирішили поховати виконавця на кладовищі Forest Lawn Glendale. Церемонія відбулася 3 вересня.

