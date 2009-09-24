Кінофестиваль ”Молодість” має намір судитися з київською владою

Організатори Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" мають намір подавати позов до міста Києва за недофінансування фестивалю минулого року. Про це в інтерв`ю "МедіаБизнесу"повідомив арт-директор МКФ "Молодість" Андрій Халпахчі.

"Завдяки новому спонсорові ми намагаємося покрити борги минулого року, але, напевно, не обійдеться без суду. Ми подаватимемо позов до міста Києва. Те, як з нами вчинила муніципальна влада – порушення будь-яких фінансових і правових норм. Між нами був підписаний договір, в якому передбачалася реклама міста на фестивалі. Ці умови договору були виконані. Більш того, ми виконали навіть пункт про те, що мер Києва на фестивалі "Обов`язково повинен сидіти біля Президента країни". Але, як бачите, грошей ми так і не одержали", –зазначив А.Халпахчі.

За його словами, раніше одну третину бюджету фестивалю складало спільне фінансування держави і міської влади, а цього року київські чиновники взагалі відмовилися фінансувати проведення "Молодості".

Нагадаємо, 39-й Київський міжнародний фестиваль "Молодість" відбудеться з 24 жовтня по 1 листопада 2009 року.

Liga.net