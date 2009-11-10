БГ відвідає Київ з арт-проектом

Лідер гурту «Акваріум» Борис Гребєнщиков (БГ) відвідає в кінці листопада Київ, проте не в складі групи, а з сольним арт-проектом. Музикант представить авторську колекцію живопису.

За участю Гребєнщикова в Києві пройде декілька заходів у рамках проекту День Радості: творчий вечір БГ, виставка картин БГ і зустріч Клубу Друзів БГ, повідомили Кореспондент.netорганізатори заходу.

Творчий вечір БГ пройде 22 листопада 2009 року в Національному академічному драматичному театрі імені І.Франка. Його особливість – можливість почути в сольному виконанні Гребєнщикова пісні в їх первинному варіанті. Крім того, гості вечора зможуть поставити музикантові питання, які їх цікавлять.

Виставка картин БГ пройде з 22 листопада по 10 грудня в Київському Mузеї Російського Мистецтва. Колекцію робіт, написаних іменитим автором у 70-х , - 90х роках минулого століття зможуть оцінити всі охочі.

Почнеться арт-візит 21 листопада в Grand Ballroom готелю InterContinental, де пройде зустріч Клубу Друзів БГ. Гребенщиков персонально представить колекцію картин і акустичну концертну програму.

Нагадаємо, що в жовтні 2008 року Борис Гребєнщиков приїжджав у Київ, він представив проект Aquarium International.

У жовтні 2009 року група «Акваріум» випустила новий альбом «Пушкінська, 10», над яким працювала близько 10 років.