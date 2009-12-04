У Київ прибув Деміен Хьорст

Сьогодні відбудеться церемонія нагородження Премії PinchukArtCentre. Спеціально для участі в церемонії до міста прибув відомий британський художник Деміен Хьорст - патрон премії, який вручить головну нагороду переможцеві.

Уже вчора до України прибули члени міжнародного журі, які визначать переможців головної та двох спеціальних премій в складі: арт-директор Fondazione Sandretto Re Rebaudengo Франческо Бонамі (Італія), директор Neue Nationalgalerie Удо Кіттелман (Німеччина), куратор Tate Modern Джесіка Морган (Великобританія) та українські художники Сергій Братков та Борис Михайлов. Сьогодні ввечері імена переможців будуть оголошені на широкий загал.

Також Джессіка Морган, Удо Кіттелман, Борис Михайлов та Сергій Братков візьмуть участь у круглому столі на тему «Підтримка молодих митців в глобальному контексті», який відбудеться у PinchukArtCentre 5 грудня, о 12.30.

Премія PinchukArtCentre — перша в Україні приватна загальнонаціональна премія, метою якої є створення, підтримка і розвиток нового покоління молодих українських художників, які працюють у сфері сучасного мистецтва.

Премія встановлюється PinchukArtCentre і присуджується кращим українським художникам у віці до 35 років кожного непарного року, починаючи з 2009 р.

Номінації Премії PinchukArtCentre:

• Головна Премія PinchukArtCentre — 100 тисяч гривень і оплата стажувань в майстернях провідних художників світу;

• Дві Спеціальні Премії PinchukArtCentre — по 25 тисяч гривень кожна і оплата стажувань в майстернях провідних художників світу;

• «Приз громадськості» — 10 тисяч гривень. Переможця буде визначено голосуванням відвідувачів PinchukArtCentre.