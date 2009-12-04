Роман Поланські прибув під домашній арешт у свій маєток

Режисер Роман Поланські прибув у свій маєток на фешенебельному швейцарському гірськолижному курорті Гштаад (Gstaad), де він повинен знаходитися під домашнім арештом, чекаючи рішення суду в справі про його екстрадицію в США.

Раніше повідомлялося, що швейцарські правоохоронні органи мають намір контролювати всі переміщення режисера за допомогою спеціального браслета і системи стеження, встановленої в його будинку. Цей пристрій повинен подати сигнал у випадку, якщо режисер спробує зняти його або покинути контрольовану територію.

Багато експертів висловлювали побоювання, що режисер може втекти з-під домашнього арешту, оскільки система не зможе визначити його місцезнаходження, якщо він покине маєток, а поліція вчасно не відреагує на сигнал.

Нагадаємо, що звільнення з-під варти стало можливим після того, як 76-річний режисер вніс заставу у розмірі 4,5 мільйонів доларів.

Поланські був заарештований в Цюріху 26 вересня 2009 року за запитом США, влада яких звинувачує його в зґвалтуванні 13-річної моделі в 1977 році. Не дивлячись на те, що можлива жертва Поланські Саманта Геймер, якій зараз 45 років, попросила зняти з режисера всі звинувачення, влада США продовжують кримінальне переслідування знаменитості.

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