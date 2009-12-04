”Сяйво” просить у Ющенка захисту від виселення

Колектив книжкового магазину "Сяйво" збирає підписи під відкритим листом до Президента України, в якому просить захистити один з найстаріших книжкових магазинів столиці від виселення.

У листі указується, що Шевченківська районна рада м. Києва у вересні цього року продала приміщення магазину з аукціону, порушивши тим самим чинне законодавство, зокрема, мораторій Верховної Ради на виселення редакцій, бібліотек, видавництв і книжкових магазинів.

"Шість років ми провели в різних судових інстанціях, проте все марно. Сьогодні приміщення продане об’єднанню "Абріль-студіо", яке було створено за два місяці до аукціону в особі одного засновника, який є членом команди Черновецького, не дивлячись на те, що наш книжковий магазин "Сяйво" орендує це приміщення (по вул. Червоноармійська, 6, - ред.) протягом 48 років", – наголошується в зверненні до В.Ющенка.

При цьому голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бригінець, коментуючи ситуацію, що склалася, нагадав, що 19 лютого 2009 року Київрада ухвалила рішення, відповідно до якого будь-який заклад культури в Києві, незалежно від форми власності, може бути виселений тільки з відома Київради за спеціальною процедурою.

"Таким чином, рішення Шевченківської райради про продаж приміщення магазину "Сяйво" з аукціону і сам продаж його через аукціон не повинні мати для магазину "Сяйво" ніяких наслідків, оскільки виселити його з цього приміщення неможливо через позицію Київради і Верховної Ради. У схожій ситуації опинилася бібліотека імені Лесі Українки. І вона в цьому році в судовому порядку добилася заборони виселити себе", – зазначив А.Бригінець.

Історія книжкового магазину "Сяйво" налічує більше 65 років. У даний час він співпрацює більш ніж з 300 українськими видавництвами, які представляють книги більше 700 українських авторів.

Нагадаємо, раніше в Києві закрили низку книжкових магазинів, серед яких "Поезія", "Мистецтво", "Передплатні видання", "Пропагандист", "Світогляд", "Спортивна книга", "Зміна", "Ноти", "Книга-поштою", "Технічна книга", "Книжковий світ", "Медична книга", "Іноземна книга" і "Планета".

ЛігаБізнесінформ