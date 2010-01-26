УГКЦ закликає вірних взяти участь у другого туру виборів

Українська Греко-католицька церква закликає віруючих до молитви і відповідального волевиявлення у другому турі президентських виборів.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Синоду єпископів Києво-Галицького Верховного архиєпископства УГКЦ до вірних Української Греко-католицької церкви та людей доброї волі з нагоди другого туру виборів Президента України.

Як наголошується у зверненні, “наш народ повинен розуміти, що можливість вільно, без зовнішнього примусу вибирати керівника держави є для нас великим привілеєм. Водночас ця свобода становить для нас святий громадянський обов’язок. Тому бажаємо з нагоди президентських виборів звернути вашу увагу на відповідальність, яку кожен українець повинен проявити у зв`язку з цією важливою подією, та на потребу молитви до Господа”.

В УГКЦ наголошують, що “відповідальність, що стосується виборів, має різні аспекти”. “По-перше, вона полягає в тому, щоб використати можливість вибирати главу держави. Злегковажити цією можливістю, не проголосувати – це не є мудрим рішенням, а радше – навпаки. Скористатися правом вибирати – означає проявити громадянську зрілість та відповідальність. Натомість не голосувати – значить втекти від відповідальності. Кожний з нас повинен дуже сумлінно поставитися до цього і не змарнувати нагоди справжнього волевиявлення”, - вважають в УГКЦ.

“По-друге, ми, виборці, особисто відповідальні за те, щоб могти скористатися своїм правом. Кожен повинен подбати, щоб був належно зареєстрований та щоб нічого не могло перешкодити йому виконати цей громадянський обов’язок. По-третє, стосовно Бога і щодо власного сумління ми зобов’язані чесно використати свою можливість вибирати. Гріхом є піддатися підступним задумам керувати нашим вибором за допомогою грошових винагород чи уявних привілеїв. Четвертим і дуже важливим проявом нашої відповідальності є пізнати кандидатів та зробити вибір: розумний, розсудливий, не емоційний чи принагідний. Обидва кандидати, які пройшли до другого туру – це особи, які упродовж тривалого часу в різних обставинах обіймали високі та відповідальні державні посади. Їхня поведінка та діяльність на цих посадах є об’єктивною підставою для того, щоб ми могли зробити вільний і відповідальний вибір. Щодо програм та обіцянок, то їх буде можна оцінювати та засуджувати аж через кілька років”, - підкреслюється у зверненні.

Відтак УГКЦ закликає віруючих до молитви, “передусім, поручати Богові себе, свій народ і свою державу”. Господь Бог як добрий Батько, Володар Всесвіту найкраще знає, що для нас є корисним. Тому молитва полягає у тому, щоб віддати себе в батьківські руки нашого Творця і Добродія, зазначають в УГКЦ.

“Другий елемент, про який не сміємо забувати – це те, що у будь-яких обставинах ми маємо свідомо виконувати Божу волю, Господній закон. Наша поведінка у цей час і в цих обставинах мусить під кожним оглядом відповідати вимогам Божого закону: йдеться про повагу до людини, абсолютну чесність і пошанування прав інших. Щира молитва зобов’язує нас бути християнами не на словах, а на ділі”, - наголошують автори звернення.