Трамп визнав, що Путін може 'грати' ним через Україну, - Sky News

Президент США визнав, що російський лідер міг вплинути на його рішення щодо відмови від постачання Україні ракет "Томагавк".

Президент США Дональд Трамп визнав, що правитель Росії Володимир Путін, можливо, "грає" ним у питанні війни в Україні.

Як пише оглядачка Sky News Марта Кельнер, Трамп зізнався, що російському лідеру раніше вдалося переконати його утриматися від запровадження суворіших санкцій проти Росії, а тепер — відкласти постачання ракет "Томагавк" Україні.

На запитання журналіста, чи можливо, що Путін ним маніпулює, "грає" ним у питанням війни в Україні, Трамп відповів: "Можливо. Але я зазвичай благополучно виходжу з таких ситуацій. Час покаже".

Відео дня

"Нехай обидва проголосять перемогу"

Після зустрічі з Зеленським Трамп опублікував у Truth Social допис, у якому фактично закликав Київ і Москву зупинити бойові дії:

"Нехай обидва проголосять Перемогу, нехай все вирішить історія!" — написав він.

Це стало помітним контрастом із його попередньою позицією — ще кілька тижнів тому Трамп припускав, що Україна "може повернути всі свої території".

Зустріч із Зеленським і вплив Путіна

Перед переговорами з українським президентом Трамп провів зустріч із Путіним у Будапешті, а також телефонував йому напередодні візиту Зеленського до Вашингтона. Джерела в адміністрації припускають, що саме після цих контактів Трамп пом’якшив риторику щодо Росії.

Під час зустрічі з Зеленським американський президент неодноразово повторював, що Путін "хоче миру", попри посилення російського наступу на сході України.

"Є ворожнеча з обох сторін", — сказав Трамп, фактично прирівнявши відповідальність агресора й жертви.

Зеленський відповів обережно, наголосивши, що саме Україна прагне припинення вогню та переговорів, щоб покласти край війні.

Відносини Зеленського і Трампа "розтанули"

Попри складний політичний фон, особисті відносини між двома лідерами, за оцінками спостерігачів, помітно потеплішали. Після інциденту в лютому, коли Зеленського розкритикували за "надто невимушений" одяг, цього разу він прибув у строгому костюмі й не шкодував компліментів Трампу.

Президент України похвалив його за "керування режимом припинення вогню на Близькому Сході" та висловив упевненість, що той має "шанс" зробити те саме в Україні.

Трамп прибув на зустріч із Зеленським, натхненний дипломатичним успіхом на Близькому Сході, але українська війна виявилася складнішим випробуванням.

Після саміту з Путіним на Алясці президент США так і не домігся припинення вогню — і, за його власними словами, саміт "провалився".

"Однак, схоже, Трамп рішуче налаштований повірити російському правителю на слово... Путіну спочатку вдалося переконати Трампа утриматися від суворіших санкцій проти Росії, які завдавали економічної шкоди. Тепер він, схоже, зіграв певну роль у переконанні Трампа утриматися від поставок ракет "Томагавк" Україні", - підсумувала оглядачка.

Трамп і Зеленський - підсумки переговорів

Під час закритої зустрічі в Білому домі вони з Трампом говорили про постачання зброї, зокрема далекобійної. Також, за його словами, президенти обговорили анонсовану зустріч Трампа з Путіним у Будапешті.

Трамп дав зрозуміти президенту України, що не планує надавати Україні далекобійні ракети "Томагавк", оскільки лідери розійшлися в думках щодо майбутнього війни в Україні під час зустрічі в Білому домі, пише CNN.

Натомість Зеленський вважає, що Путін наляканий можливістю постачання Україні американських крилатих ракет "Томагавк". Він додав, що Трамп не остаточно відмовився від цієї ідеї, хоч поки відклав її.

Вас також можуть зацікавити новини: