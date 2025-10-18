За різними оцінками, понад 200 мільйонів ПК не готові до оновлення до Windows 11 на основі їхніх вимог до обладнання.

З 14 жовтня Microsoft офіційно припинила підтримку Windows 10, що спонукало мільйони користувачів шукати альтернативи. І багато хто з них, замість класичного оновлення до Windows 11, вирішили перейти на зовсім іншу платформу – Linux.

На це звернув увагу портал Neowin. Команда популярного дистрибутива Linux під назвою Zorin OS випустила велике оновлення своєї ОС прямо в день "смерті" Windows 10. І вже за пару днів відзвітували про небувале зростання популярності.

Якщо вірити їхній інформації, за два дні дистрибутив завантажили понад 100 тис. користувачів, що розробники називають "найбільшим запуском за всю історію". При цьому 72% завантажень припадає на колишніх юзерів Windows.

Zorin OS орієнтована на "перебіжчиків" з Windows, і пропонує інтерфейс, схожий зі звичним, полегшуючи адаптацію. Одним із ключових поліпшень у свіжій версії Zorin OS з порядковим номером 18 стала оновлена версія шару сумісності WINE 10, що дає змогу запускати додатки Windows на Linux.

Серед головних причин, чому користувачі замість Windows 11 переходять на Linux, – відсутність нав'язливої реклами й стеження, невимогливе "залізо", повний контроль над системою, а також активна спільнота. За різними оцінками, понад 200 мільйонів ПК не готові до оновлення до Windows 11.

Незважаючи на припинення підтримки, Windows 10 все ще залишається вкрай популярною – особливо в Україні. За даними StatCounter, її використовують 55% усіх ПК з Windows, тоді як актуальна Windows 11 має частку лише в 40%.

Раніше в Microsoft підтвердили, що наразі у них немає планів на Windows 12. Цієї осені замість нової ОС вийшло велике оновлення 25H2 для Windows 11.

