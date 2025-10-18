Угорщина зручна для зустрічі Путіна та Трампа, але перельоти над ЄС можуть становити ризик для російського правителя.

Будапешт стане новим майданчиком для наступного саміту Володимира Путіна та Дональда Трампа, присвяченого ситуації в Україні. Однак доставити російського президента до Угорщини може бути непросто через потенційні ризики перетину повітряного простору європейських країн, пише Sky News.

Теоретично, згідно з міжнародним правом, Путіна мали б заарештувати одразу після прибуття до Угорщини. Міжнародний кримінальний суд (МКС) розшукує його за звинуваченням у викраденні дітей під час війни в Україні у 2023 році. Проте, попри членство Угорщини в МКС, вона перебуває у процесі виходу з органу, називаючи його "політичним судом".

Це дозволяє країні фактично ігнорувати ордер суду, що робить Будапешт безпечним місцем для зустрічі Путіна, як це вже було з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Відео дня

Дістатися до столиці Угорщини буде складніше. Без обхідного маршруту через Туреччину та Балкани Путіну доведеться пролітати над країнами, які могли б розглянути примусову посадку його літака, зокрема Польщею, Румунією та державами Балтії. Саме через такі ризики деякі світові лідери обирають альтернативні маршрути для подорожей.

Ця поїздка потенційно стане першим відомим візитом Путіна до країни ЄС з початку війни у лютому 2022 року. Раніше він відвідував лише Монголію, Китай та Північну Корею, а переважно залишався в Росії, оточений невеликим колом радників.

Путін полетить у Будапешт - що відомо

Як повідомляв УНІАН, борт диктатора Володимира Путіна до Будапешта будуть супроводжувати турецькі та російські винищувачі. Літак президента РФ, швидше за все, полетить через Каспій, Іран, Туреччину, Середземне море, Чорногорію, Сербію та Угорщину.

У виданні нагадали, що через триваючі санкції ЄС та обмеження повітряного простору проти РФ після її вторгнення в Україну, літаки російського уряду, серед яких президентський Іл-96, не можуть літати над більшою частиною Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: