У Америки зберігається важіль тиску на Росію.

Після зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі Дональд Трамп ухвалив рішення поки що не надавати Україні далекобійні ракети "Томагавк" і вже зіткнувся через це з різкою критикою. Однак The Washington Post вважає, що критики президента США неправильно розуміють як тактику Трампа, так і те, яку мирну угоду він намагається виробити.

Минулої неділі Трамп натякнув на можливість відправки ракет "Томагавк" до Києва. Насправді Трамп не стільки блефував, скільки погрожував, зазначає видання. Ба більше, ці погрози мали очевидний ефект: Путін ініціював телефонну розмову в четвер. А Трамп згодом заявив, що говорив із ним про ракети.

"Томагавки" - це засіб посилення кампанії тиску, яка вже йде повним ходом, підкреслює WP. І мета цього тиску - не завдати Росії нищівного удару, а змусити Путіна сісти за стіл переговорів і укласти угоду.

Концепції остаточної угоди залишаються тими самими, що й два місяці тому: війна заморозиться приблизно на нинішніх лініях фронту, при цьому Росія збереже фактичний контроль над своїми нечесно отриманими територіями, а Україна отримає від Заходу надійні гарантії безпеки, наголошується в статті:

"Хоча це, можливо, і не буде справедливим миром, це буде перемогою для українців, якщо тільки це не змусить їх роззброїтися. Україна збереже свій суверенітет і стане найважливішим буфером для майбутньої європейської безпеки".

У результаті перед самітом із Путіним у Будапешті Трамп зберігає всі свої козирі. Україна продовжить завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі в глибині Росії. Ціни на нафту також перебувають на найнижчому рівні майже за п'ять років, що робить подібні удари подвійно болючими для військової машини Путіна. Очікується, що наступного тижня Конгрес також ухвалить законопроєкт про санкції, для "закручування гайок" щодо російської економіки. І, звичайно, одним із козирів залишаються "Томагавки".

"Трамп схильний говорити солодкі промови перед самітами з високими ставками. Під час пресконференції із Зеленським у п'ятницю він неодноразово підкреслював, що, на його думку, Путін зацікавлений у мирі. Однак в Америки зберігається важіль впливу на Росію, і готовність Трампа використовувати цей важіль раніше недооцінювалася", - підсумовують у WP.

"Томагавки" для України

Володимир Зеленський заявив, що Трамп поки не сказав нам "так" щодо передачі "Томагавків", але Путін цього боїться. Крім того, на платформі X він додав, що розраховує на президента Трампа, щоб "наблизити кінець цієї війни".

Водночас, за даними ЗМІ, Трамп відмовився надавати Україні ці ракети, оскільки в нього "склалося враження, що Україна прагне ескалації та затягування конфлікту".

