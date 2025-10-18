Європейські лідери були явно спантеличені явною зміною в позиції Трампа.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі провів телефонну розмову з європейськими лідерами. Як пише Axios, деякі з них, за словами джерела, яке було присутнє на телефонній конференції, були спантеличені явною зміною в позиції Трампа.

"Під час телефонної розмови прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував спільно зі США розробити новий мирний договір для України - за принципом плану Трампа з 20 пунктів для сектору Гази", - пише видання.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував провести термінову повторну телефонну зустріч між європейськими радниками з національної безпеки у вихідні.

Також Axios вказує, що незабаром після розмови союзники почали робити скоординовані заяви на підтримку України.

Так, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що президент Зеленський має повну підтримку Німеччини та союзників на шляху до миру.

"Після його зустрічі з президентом Трампом ми скоординувалися і будемо супроводжувати наступні кроки. Зараз Україні необхідний план миру", - написав він.

Прем'єр Британії Кір Стармер також підтвердив "непохитну підтримку України в умовах російської агресії", наголосивши на необхідності домогтися справедливого і тривалого миру.

"Ми твердо підтримуємо Україну. Це передбачає військову і фінансову допомогу, гарантії безпеки, припинення вогню і мирний процес. Робота триває. Ніхто не хоче закінчення цієї війни більше, ніж українці", - підкреслив президент Фінляндії Александр Стубб.

Такы одностайні заяви - "це явна ознака того, що зустріч із Трампом не увінчалася успіхом", зазначає видання.

Зустріч Трампа і Зеленського - новини

За даними джерел Axios, зустріч Трампа і Зеленського була жорсткою і непростою. Трамп зробив кілька різких заяв під час зустрічі, і в деякі моменти розмова була досить емоційною.

При цьому Трамп заявив Зеленському, що не має наміру постачати Україні ракети великої дальності "Томагавк", принаймні зараз. Та й у принципі не взяв на себе жодних зобов'язань щодо постачання зброї, на що розраховував український президент.

