Президент України не почув чіткої згоди на постачання ракет великої дальності, але переконаний, Вашингтон ще може ухвалити це рішення.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що правитель Росії Володимир Путін наляканий можливістю постачання Україні американських крилатих ракет "Томагавк". Про це він сказав в інтерв’ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC News після зустрічі з Дональдом Трампом, передає Sky News.

"Я думаю, що Путін боїться, що Сполучені Штати постачатимуть нам "Томагавки". І я думаю, що він справді боїться, що ми їх використаємо", — сказав Зеленський.

За його словами, під час двогодинних переговорів у Білому домі українська сторона знову порушила питання про зброю великої дальності.

"Добре, що президент Трамп не сказав "ні", але сьогодні він не сказав "так"", — зазначив Зеленський.

США не хочуть "ескалації", але не закрили двері

Президент Трамп, зі свого боку, підтвердив журналістам, що удари по цілях глибоко всередині російської території були б "ескалацією". Він визнав, що постачання "Томагавків" залишається спірним питанням:

"Ми б воліли, щоб їм (українцям - УНІАН) не потрібні були "Томагавки". Чесно кажучи, ми б набагато більше воліли, щоб війна закінчилася", — сказав Трамп.

Водночас він не виключив можливості перегляду цього рішення пізніше, після майбутньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка має відбутися в Угорщині.

Крилаті ракети Tomahawk мають дальність до 2500 км і здатні завдавати високоточних ударів по стратегічних цілях. Для України це могло б стати справжнім переломним моментом у війні — подібної зброї на її озброєнні наразі немає.

"Ми, звичайно, говорили про ракети великої дальності. Але США не хочуть цієї ескалації", — визнав Зеленський після зустрічі.

У дописі на платформі X він додав, що розраховує на президента Трампа, аби "наблизити кінець цієї війни".

Переговори Зеленського і Трампа - головні новини

Нагадаємо, під час закритої зустрічі в Білому домі вони з Трампом говорили про постачання зброї, зокрема далекобійної. Також, за його словами, президенти обговорили анонсовану зустріч Трампа з Путіним у Будапешті.

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти президенту України Володимиру Зеленському, що не планує надавати Україні далекобійні ракети "Томагавк", оскільки лідери розійшлися в думках щодо майбутнього війни в Україні під час зустрічі в Білому домі, пише CNN.

