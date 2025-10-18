Президент України Володимир Зеленський вважає, що правитель Росії Володимир Путін наляканий можливістю постачання Україні американських крилатих ракет "Томагавк". Про це він сказав в інтерв’ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC News після зустрічі з Дональдом Трампом, передає Sky News.
"Я думаю, що Путін боїться, що Сполучені Штати постачатимуть нам "Томагавки". І я думаю, що він справді боїться, що ми їх використаємо", — сказав Зеленський.
За його словами, під час двогодинних переговорів у Білому домі українська сторона знову порушила питання про зброю великої дальності.
"Добре, що президент Трамп не сказав "ні", але сьогодні він не сказав "так"", — зазначив Зеленський.
США не хочуть "ескалації", але не закрили двері
Президент Трамп, зі свого боку, підтвердив журналістам, що удари по цілях глибоко всередині російської території були б "ескалацією". Він визнав, що постачання "Томагавків" залишається спірним питанням:
"Ми б воліли, щоб їм (українцям - УНІАН) не потрібні були "Томагавки". Чесно кажучи, ми б набагато більше воліли, щоб війна закінчилася", — сказав Трамп.
Водночас він не виключив можливості перегляду цього рішення пізніше, після майбутньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка має відбутися в Угорщині.
Крилаті ракети Tomahawk мають дальність до 2500 км і здатні завдавати високоточних ударів по стратегічних цілях. Для України це могло б стати справжнім переломним моментом у війні — подібної зброї на її озброєнні наразі немає.
"Ми, звичайно, говорили про ракети великої дальності. Але США не хочуть цієї ескалації", — визнав Зеленський після зустрічі.
У дописі на платформі X він додав, що розраховує на президента Трампа, аби "наблизити кінець цієї війни".
Переговори Зеленського і Трампа - головні новини
Нагадаємо, під час закритої зустрічі в Білому домі вони з Трампом говорили про постачання зброї, зокрема далекобійної. Також, за його словами, президенти обговорили анонсовану зустріч Трампа з Путіним у Будапешті.
