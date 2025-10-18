Лід, який танув в останні десятиліття, виштовхнув острів назовні і спричинив підйом.

Гренландія, найбільший на Землі острів, зменшується і зміщується. Ба більше, деякі частини острова, навпаки, розширюються, пише IFLScience.

Зазначається, що з моменту піку останнього льодовикового періоду близько 20 000 років тому танення крижаних покривів послаблює тиск на сушу, спричиняючи деформацію тектонічної плити і глибоких гірських порід. Це призвело до того, що Гренландія стала трохи меншою, але цей ефект не є рівномірним по всій території острова.

Вчені помітили, що Гренландія за останні 20 років зміщувалася на північний захід приблизно по 2 сантиметри на рік.

"Загалом це означає, що Гренландія стає трохи меншою, але в майбутньому це може змінитися через прискорення танення, яке ми спостерігаємо зараз", - ідеться в заяві провідного автора дослідження та постдокторського дослідника в Технічному університеті Данії та Лабораторії реактивного руху NASA Данжала Лонгфорса Берга.

Науковець пояснив, що лід, який танув останніми десятиліттями, виштовхнув Гренландію назовні і спричинив підйом. Він додав, що також спостерігається рух острова в протилежному напрямку, коли він піднімається і стискається.

Берг зазначив, що для того, щоб виявити ці зміни, вчені проаналізували дані 58 GPS-станцій, розкиданих по зовнішніх краях Гренландії. Прилади відстежували положення острова, зміни висоти його корінних порід і те, як земля деформувалася з плином часу. За його словами, це дало змогу дуже точно виміряти зміни.

Раніше вчені з'ясували, що глибоко під крижаним щитом Гренландії існують озера талої води. Вони можуть утворювати потужні гейзери на поверхні та "прориватися" в напрямку океану.

Провідна авторка дослідження Джейд Боулінг заявила, що існування підльодовикових озер у Гренландії є відносно нещодавнім відкриттям. Тож вченим досі мало відомо про те, як поводиться ця вода.

