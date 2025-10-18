Ціни на помідори різко злетіли вгору: скільки вже коштує кілограм

Овоч зараз в середньому на 16% дорожче, ніж рік тому.

В Україні продовжується зростання цін на тепличні помідори. Овоч суттєво здорожчав до 70-80 грн/кг, або на 37%, в порівнянні з завершенням минулого робочого тижня. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Виробники помідорів почали підвищувати ціни на свою продукцію ще на минулому тижні. Підставою для цього стало істотне зниження пропозиції тепличних томатів на ринку через сезонний фактор. При цьому попит на ці овочі зберігається на досить високому рівні.

За словами аналітиків, у більшості стаціонарних тепличних комбінатів дозрівання томатів сильно сповільнилося через похолодання в Україні, а постачання цієї продукції з парникових теплиць припинилося взагалі.

Тож поставки нових партій помідорів зараз досить малооб'ємні та нестабільні. Перекрити ж нестачу внутрішньої пропозиції за рахунок закупівель на зовнішніх ринках трейдери поки не зуміли.

Зазначимо, що сьогодні тепличні помідори в України вже коштують у середньому на 16% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на помідори в супермаркетах України

Помідор домашній червоний ваговий по ціні 83,9 грн/кг продають в Varus.

Ціна на тепличні томати в АТБ зараз становить 96,89 грн/кг.

В Novus кілограм помідорів пропонують придбати за 84,99 гривні.

Вплив сезонного фактору на вартість інших продуктів в Україні

Ситуація з тепличними томатами в Україні дзеркально повторює зростання ціни на тепличні огірки. Так само, як і з помідорами, пропозиція цього овочу залишає бажати кращого. Огірки дорожчають вже п'ятий тиждень поспіль і загалом коштують вже на 15% більше, ніж минулоріч.

Окрім овочів, ціни на ряд інших продуктових товарів теж зазнають впливу сезонного фактору. Це стосується м’яса та зокрема свинини. За словами виробників, вартість свинини до кінця року має зрости через традиційне зростання попиту на неї, за місяць до різдвяних свят.

