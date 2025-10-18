Кілька джерел описали бесіду як напружену, відверту і часом "неприємну".

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти президенту України Володимиру Зеленському, що не планує надавати Україні далекобійні ракети "Томагавк", оскільки лідери розійшлися в думках щодо майбутнього війни в Україні під час зустрічі в Білому домі.

Як пише CNN, кілька джерел, знайомих із ситуацією, описали бесіду як напружену, відверту та часом "неприємну".

"У "прямій і чесній" розмові Трамп ясно дав зрозуміти Зеленському, що наразі український лідер не отримає ракети великої дальності, до яких він прагне. Один із чиновників заявив, що у Трампа склалося враження, що Україна прагне до ескалації і затягування конфлікту, і він стурбований можливими втратами під час майбутньої суворої зими", - пише видання.

Відео дня

Після закінчення зустрічі Трамп виступив за припинення вогню на лінії фронту і закликав до припинення вбивств.

За даними CNN, він пояснив своєму оточенню, що це пов'язано з "реаліями поточного стану конфлікту", стверджуючи, за словами одного з чиновників, що руйнування і вбивства занадто великі.

"Обидві сторони повинні укласти угоду", - сказав інший чиновник, зазначивши, що ситуація буде тільки погіршуватися.

Розмова Трампа і Зеленського - що відомо

Як заявив президент України, під час закритої для преси зустрічі в Білому домі вони з Трампом говорили про постачання зброї, зокрема далекобійної. Також, за його словами, президенти обговорили анонсовану зустріч Трампа з Путіним у Будапешті.

"Президент [Трамп] поділився зі мною своїм діалогом із російською стороною. Тому ми розуміємо всі сигнали з боку Росії. Вони не є новими. Розраховуємо на тиск президента Трампа заради завершення цієї війни", - сказав Зеленський.

Своєю чергою Трамп у пості в соцмережі назвав зустріч "дуже цікавою і доброзичливою", однак заявив, що настав час "припинити вбивства і укласти угоду".

Вас також можуть зацікавити новини: