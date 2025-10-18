Поки що функція доступна тільки для користувачів зі США та Канади.

Meta запустила нову АІ-функцію для користувачів Facebook у США та Канаді, яка обіцяє зробити їхні фото та відео "гідними публікації". Однак фішка в тому, що працює вона не з тим, що ви вже викладали у Facebook, а з вмістом вашої галереї.

Якщо користувач погоджується на участь, ШІ Meta отримує доступ до камери смартфона, завантажує в хмару неопубліковані фото і пропонує "приховані перлини". Отримані рекомендації можна зберегти або поділитися ними в соцмережі.

У червні Meta вже тестувала подібну систему, тоді компанія запевняла, що особисті фото не використовуються для навчання її нейромереж, але й не заперечувала, що це може змінитися.

Відео дня

Тепер же Meta дійсно може навчати свої моделі на ваших знімках, але тільки за певних умов. У заяві компанії йдеться: "Ми не використовуємо фото з вашої галереї для поліпшення ШІ в Meta, якщо ви не редагуєте їх за допомогою наших інструментів або не публікуєте".

На запит The Verge прес-секретар Meta Марі Мелгісо уточнила, що зображення, завантажені функцією для створення пропозицій, не застосовують для тренування ШІ. Однак якщо користувач скористається ШІ-інструментами редагування або опублікує запропоноване фото, воно вже може бути використане для поліпшення алгоритмів Meta.

Тобто фактично Meta отримує копії ваших фото, зберігає їх у хмарі та аналізує, але обіцяє не використовувати для навчання, доки ви не вирішите щось відредагувати або опублікувати.

В описі функції зазначено, що вона регулярно завантажуватиме медіафайли в хмару, а раніше Meta зазначала, що може зберігати частину даних понад 30 днів. Компанія стверджує, що ці фото не будуть використовуватися для реклами.

Раніше ми розповідали, що чат-боти з ШІ від Цукерберга фліртують із дітьми та поширюють фейки. У компанії підтвердили його справжність і заявили, що правила переглянуть.

Вас також можуть зацікавити новини: