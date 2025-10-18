NYT про блокування 'Томагавків': Трамп знову поступився Путіну

Схвально налаштований Трамп раптом відмовився передавати Україні ракети "Томагавк" після розмови з Путіним, віддаючи перевагу мирним переговорам.

Президент України Володимир Зеленський покладав великі надії на зустріч у Білому домі, де планував домовитися про передачу Україні американських ракет "Томагавк" дальньої дії. Такі ракети могли б дозволити Києву завдавати удари глибоко на території Росії та посилити важелі впливу для мирних переговорів, але його сподівання були марними, пише The New York Times.

Спочатку президент США Дональд Трамп здався схвально налаштованим щодо цієї ідеї, відзначаючи ефективність українських безпілотників, які Київ міг би обміняти на "Томагавки". Проте пізніше він змінив позицію та вирішив залишити ракети в США, посилаючись на потребу захисту власної країни та бажання уникнути ескалації конфлікту.

Ключовим фактором, який вплинув на відмову, стала тривала телефонна розмова Трампа з правителем Росії Володимиром Путіним. За словами Трампа, під час розмови Путін не підтримав ідею передачі ракет Україні, що змусило американського лідера переглянути свої плани.

"Ми сподіваємося закінчити війну без "Томагавків", – заявив Трамп, наголосивши на важливості мирних переговорів між Україною та Росією.

Президент Зеленський у коментарі біля Білого дому підкреслив, що Росія справді боїться "Томагавків", але погодився, що обидві сторони повинні прагнути припинити бойові дії. Видання підсумувало:

"Відмовившись від пропозиції щодо Томагавка, Трамп знову поступається Путіну".

"Томагавки" на кону

Під час закритої зустрічі в Білому домі вони з Трампом говорили про постачання зброї, зокрема далекобійних ракет "Томагавк". Спочатку Трамп робив обнайдійливі заявили щодо таких постачань, але змінив свою позицію.

Лідер США дав зрозуміти президенту України, що не планує надавати Україні далекобійні ракети "Томагавк", оскільки лідери розійшлися в думках щодо майбутнього війни в Україні під час зустрічі в Білому домі, пише CNN.

Зеленський вважає, що Путін наляканий можливістю постачання Україні американських крилатих ракет "Томагавк". Він додав, що Трамп не остаточно відмовився від цієї ідеї, хоч поки відклав її.

