Для України день міг би скластися набагато гірше.

Відносини між президентом США Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським, безсумнівно, покращилися, і зустріч двох глав держав принесла Україні хороші новини, пише CNN. Водночас, справжня мета, до якої прагне Київ, поки що, схоже, недосяжна.

Як зазначає видання, навіть після кількох місяців дипломатичних трюків Трамп усе ще дає президенту Росії Володимиру Путіну ще один шанс переконати його, замість того щоб іти на пряму військову ескалацію. Однак, як пише CNN, у соцмережі після зустрічі Трамп натякнув на припинення вогню вздовж нинішніх ліній фронту, що передбачає, що Київ цілком міг би з цим змиритися.

"Ми повинні зупинитися там, де перебуваємо. Важливо зупинитися там, де перебуваємо, а потім говорити", - заявив Зеленський CNN на пресконференції після зустрічі.

По-перше, Трамп звеличував смертоносні переваги "Томагавків", поставкам яких, за його словами, і була присвячена його зустріч із Зеленським, пише CNN:

"Це загроза, немислима, коли Трамп тільки прийшов до влади: президент із задоволеним виглядом дав зрозуміти, що може віддати Зеленському весь свій арсенал, щоб Україна могла завдати удару по Росії".

Як підкреслює видання, новий підхід Трампа може з часом наблизити укладення угоди, якої, за словами президента США, Путін все ще хоче.

Водночас залишаються деякі проблемні моменти.

У США немає арсеналу, щоб надати "тисячі" "Томагавків". Ці ракети зазвичай запускаються з моря, тому Україна в кращому разі отримає кілька десятків, які їй доведеться адаптувати для запуску з суші. Вони також надзвичайно дорогі, при цьому їхня дальність ненабагато більша, ніж у безпілотників, які Україна зараз запускає:

"Якби Київ їх застосував, йому довелося б вражати цілі, вартість яких оцінюють у 2 мільйони доларів за "Томагавк", - а це означає нанесення ударів по серйозних військових або урядових об'єктах, на що Трамп може накласти вето".

По-друге, Трамп не боїться визнати, що Путін із ним грає.

Як зазначає CNN, на саміті в Будапешті Путін зустрінеться з президентом США, можливо, більш мудрим щодо своїх помилок у відносинах із главою Кремля і того, що потрібно для привернення уваги Москви. Тепер Трамп дослухався до поради європейських союзників: Путін чітко реагує на силу.

Чи може Путін дозволити собі воювати далі?

Як зазначає CNN, ситуація на фронті може змінитися за лічені тижні до настання зими в листопаді. Російський наступ відкритою місцевістю і через крихітні села залишає Україну в невигідному становищі для захоплення, але ключові позиції Києва, як не дивно, здебільшого встояли:

"З огляду на кризу з людськими ресурсами, ресурсами і моральним духом, що нависла над Україною в травні, це приголомшує і потенційно змінює динаміку майбутніх місяців. Путін знову розіграв свої військові карти, але (поки що) не досяг своїх цілей. Через кілька тижнів зима ускладнить просування російської піхоти, що ховалася під листям від загрози київських безпілотників".

Видання зазначає, що Путін навряд чи може дозволити собі воювати всю зиму, всю весну і все літо, щоб знову прагнути до все більш мінімалістичних цілей.

"Дефіцит газу через українські удари по нафтопереробних заводах, зростання інфляції, нестабільні виплати новобранцям і постійна нездатність Москви домогтися реального прориву свідчать про те, що він не може цього зробити", - вказує CNN.

Трамп відмовився давати Україні "Томагавки"

За даними CNN, у Трампа склалося враження, що Україна прагне до ескалації і затягування конфлікту, і він стурбований можливими втратами під час майбутньої суворої зими.

Також Axios писав, що зустріч Трампа і Зеленського була жорсткою і непростою. Трамп зробив кілька різких заяв під час зустрічі, і в деякі моменти розмова була досить емоційною.

