У МАГАТЕ заявили про припинення бойових дій.

На Запорізькій атомній станції було розпочато ремонт пошкоджених ліній електропередач після відключення, яке тривало 4 тижні. Про це повідомляє генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Після чотиритижневого простою почалися роботи з відновлення пошкоджених ліній електропередачі, що ведуть до Запорізької АЕС, після встановлення локальних зон припинення вогню для продовження робіт", - заявив Гроссі.

Він додав, що обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ, щоб забезпечити реалізацію комплексного плану ремонту.

"Відновлення зовнішнього електропостачання має вирішальне значення для ядерної безпеки", - наголосив гендиректор МАГАТЕ.

Блекаут на ЗАЕС

Електропостачання ЗАЕС зникло 23 вересня, коли Росія вкотре пошкодила лінію електропередач. Наразі на станції працюють 7 генераторів і 13 перебувають у режимі очікування.

Раніше ремонт планували провести з 11 по 17 жовтня, але тоді російська сторона не дала вчасно гарантії безпечного проходу ремонтних бригад.

Експерти зазначають, що попри тривалу відсутність зовнішнього живлення станції, ризик радіаційної аварії залишається мінімальним і додають, що РФ прагне живити станцію від власної енергосистеми.

При цьому за бажання, Росія може відремонтувати пошкоджену лінію електропередачі, що живить Запорізьку АЕС, максимум за два дні.

