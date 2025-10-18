Останнім часом грою сильно цікавляться китайські інвестори.

Ринок скінів Counter-Strike 2 продовжує ставити рекорди - загальна вартість внутрішньоігрових предметів перевищила 6 мільярдів доларів. У цю суму входять наклейки, агенти, кейси та інші речі, якими торгують на майданчику Steam.

За останні роки економіка CS помітно зросла, тільки на відкритті кейсів у 2023 році Valve заробила майже мільярд доларів. Головна причина такого підйому зараз, як каже Dexerto, - активність китайських інвесторів, які масово скуповують рідкісні предмети і підігрівають попит.

Зараз на рік відкривається понад 400 мільйонів кейсів. У квітні цього року загальна капіталізація ринку оцінювалася в 4.5 мільярда, а до жовтня перевалила за 6 мільярдів плюс майже 200 мільйонів всього за тиждень.

Особлива цінність у рідкісних скінів, деякі з них продаються за суми з шістьма нулями. Так, у 2024 році скін для AK-47 пішов за більш ніж 1 мільйон доларів.

Але разом з ажіотажем зростає і волатильність, наприклад у вересні наліпка Evil Geniuses підскочила з кількох доларів до 200, а потім майже відразу обвалилася назад до 10.

Раніше ми розповідали, що Valve забанила акаунт Counter-Strike 2 з інвентарем на 1.7 мільйонів доларів. Компанія стверджує, що акаунт використовували для відмивання грошей.

