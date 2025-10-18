Складається враження, ніби "країна перетворюється на сучасну слов'янську Спарту", пише видання.

У той час як Польща бореться з атаками російських безпілотників, її цивільне населення натовпами відвідує курси виживання, військові училища і стрільбища, щоб підготуватися до війни, пише The Telegraph.

"Ця зміна настільки динамічна, включно з дітьми, які вивчають тактику партизанської війни, і молодими жінками, які навчаються стрільби, - що складається враження, ніби країна перетворюється на сучасну слов'янську Спарту", - пише видання.

Польща є однією з найбільш вразливих країн Європи з точки зору російської агресії; якщо Москва нападе на територію НАТО, вона потенційно може стати лінією фронту в глобальному конфлікті. З огляду на це, польський уряд оголосив про плани забезпечити військову підготовку всіх дорослих чоловіків і цього року планує витратити 4,5% свого річного ВВП на оборону, пише The Telegraph.

Відео дня

Саме тому так багато поляків звертаються за порадою в Польську мережу підготовки до НС, а також у тири, військові училища і волонтерські групи, що працюють за принципом командос.

"Польська нація має досвід війни, це в нас у генах. Якщо виникне необхідність, у нас є тактика. Ми готові до партизанської війни, ми зможемо повернутися до лісу і вести бій звідти", - каже Пьотр Чурілло, який отримав прізвисько "Дідусь вижівальників" за створення Польської мережі виживальників, до якої входять десятки тисяч людей.

"У моїй мережі 15 домогосподарств, ми всі озброєні, у всіх є тактична зброя, ми всі мисливці. А ще в нас є лучники на випадок, якщо не залишиться патронів для полювання".

51-річний Лєшек Міхалак, інструктор зі стрільби в C4 Guns, каже, що аматорська стрільба завжди була популярна серед чоловіків і жінок. Але після повномасштабного російського вторгнення на Україну, а потім вторгнень безпілотників минулого місяця, вони відзначили сплеск більш серйозних запитів.

Група самооборони "Związek Strzelecki" (Асоціація стрільців) у Лодзі також пропонує курси самооборони та надання першої допомоги підліткам і молодим людям, стурбованим питаннями безпеки.

Одна з дівчат, 17-річна Олександра, розповіла, що приєдналася до групи, бо її "заінтригував" акцент на практичній підготовці до стрільби з вогнепальної зброї.

Анастасія, якій теж 17, теж долучилася до навчання стрільби з пістолета, але, за її словами, їй це не приносить задоволення. "Я не хочу стріляти з пістолета, але хочу знати, як ним користуватися", - пояснює вона.

"Тут, у Польщі, де всі живуть у тіні Росії, все здається смертельно серйозним, навіть зловісним: незабаром ці ввічливі, усміхнені діти, можливо, по-справжньому займуться кривавою роботою НАТО", - наголошує The Telegraph.

Європейці стали боятися війни з РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що результати соціологічного опитування свідчать про те, що після провокацій з безпілотниками громадяни Німеччини стали більше боятися російського вторгнення.

За даними дослідження, 27% респондентів вважають імовірним військове протистояння з РФ протягом найближчих шести місяців, тоді як 61% схиляються до думки, що такого сценарію не станеться.

Вас також можуть зацікавити новини: