Прессекретарка Трампа наголосила, що обидві сторони мають "прийняти реальність і укласти угоду", оскільки США вже "втомилися від цієї війни".

США починають втомлюватися від війни в Україні, терпіння президента Дональда Трампа й американського народу вже закінчується. Про це заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт в ефірі Fox News.

Лівітт підкреслила, що Трамп "старанно працює над досягненням миру".

"Президент розпочав тиждень із польоту до Ізраїлю через Єгипет, повернувся за 36 годин, щоб вшанувати пам'ять Чарлі Кірка, на церемонії вручення Медалі Свободи в Білому домі. А потім наступного дня він провів три години, розмовляючи по телефону з президентом Путіним, намагаючись покласти край цій війні. Сьогодні в нас був президент Зеленський, у Білому домі, і президент провів із ним тригодинну зустріч у кабінеті міністрів", - розповіла вона.

Водночас, за словами Лівітт, обидві сторони конфлікту мають "прийняти реальність і укласти угоду", оскільки США вже "втомилися від цієї війни".

"Це триває занадто довго, занадто багато невинних людей загинуло, і Сполучені Штати Америки дуже втомилися від цього. Досить, обидві сторони повинні визнати реальність ситуації на місцях прямо зараз, і прийти до мирної угоди, тому що терпіння президента Трампа і терпіння американського народу закінчується через цю війну", - заявила вона.

За словами прес-секретаря Білого дому, Трамп доніс свою думку до обох сторін конфлікту, і був "дуже відвертим і прямолінійним". При цьому вона підкреслила, що президент США продовжить докладати зусиль заради досягнення миру в Україні

"Трамп буквально не спить і працює цілодобово заради миру. І він продовжить робити це щодо Росії та України, так само, як робив це щодо Ізраїлю і Гази. Він щиро вірить, що існує реальний шанс на міцний і довгостроковий мир на Близькому Сході, і ми сподіваємося, що те ж саме станеться і з Росією та Україною, і президент дуже старанно над цим працює", - сказала Лівітт.

Зустріч Трампа і Зеленського

Зустріч президентів України і США в Білому домі тривала 2,5 години, водночас Трамп заявив Зеленському, що не має наміру постачати Україні ракети великої дальності "Томагавк", принаймні зараз. Та й у принципі не взяв на себе жодних зобов'язань щодо постачання зброї.

Водночас CNN пише, що для України день міг би скластися набагато гірше. Принаймні Трамп відкрито визнав, що Путін з ним грає, і починає прислухатися до порад європейських союзників про те, що президент РФ розуміє тільки силу.

