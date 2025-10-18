Таким чином месенджер має намір боротися зі спамом.

WhatsApp тестує функцію, що обмежує кількість повідомлень без відповідей Galaxy S26 так месенджер має намір боротися зі спамерами.

Лічильник буде щомісяця обнулятися, але конкретний ліміт поки не уточнюється. Якщо його перевищити, то незнайомцям не можна буде писати доти, доки хтось із них не відповість у минулих листуваннях, пише TechCrunch.

У компанії зазначають, що для звичайних користувачів обмеження навряд чи будуть помітні. Нововведення націлене насамперед на тих, хто розсилає повідомлення і спам масово. При наближенні до ліміту месенджер попереджатиме про це.

Відео дня

Тестування нової системи обмеження повідомлень буде запущено в декількох країнах найближчими тижнями.

Це оновлення стане доповненням до інших заходів WhatsApp по боротьбі зі спамом – серед них можливість відписуватися від маркетингових розсилок і блокувати спам прямо з екрана блокування пристрою.

Також WhatsApp готується до впровадження довгоочікуваної функції, яка давно реалізована в Telegram– імена користувачів формату @username. Це дасть змогу спілкуватися без необхідності розкривати свій реальний номер телефону.

А Telegram цього місяця представив одне з найбільших оновлень за 2025 рік. Головна зміна – перероблений дизайн iPhone-версії в стилі Liquid Glass.

Вас також можуть зацікавити новини: