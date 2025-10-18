Щоб отримати відстрочку, треба оновити застосунок до останньої версії, авторизуватись і подати запит.

У застосунку для військовозобов’язаних "Резерв+" батьки дітей з інвалідністю відтепер можуть отримати відстрочку від мобілізації.

Як повідомили в Міністерстві оборони України, щоб отримати відстрочку, треба оновити застосунок до останньої версії, авторизуватись і подати запит. Система автоматично перевірить інформацію в державних реєстрах, після чого користувач отримує результат у смартфоні. Процес зазвичай триває лише кілька годин і не потребує збору довідок.

Послугу можуть отримати:

Відео дня

рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю (I або II групи).

Якщо обидва батьки військовозобов’язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку в Резерв+.

У Міноборони наголосили, що головна умова — інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

Якщо не вдалось отримати відстрочку

Система може відмовити в оформленні відстрочки — найчастіше через те, що в державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність.

Оновити дані можна онлайн — в Електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована в системі, спочатку її треба зареєструвати.

Також дані можна оновити в установах. Повідомлення з відмовою в застосунку підкаже, куди звернутися — до найближчого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), органу соціального захисту населення (ОСЗН) за місцем проживання чи Пенсійного Фонду України (ПФУ).

"Якщо вам запропоновано звернутися до ОСЗН/ЦНАП, майте на увазі, що найшвидше це зробити в ОСЗН — їхні фахівці мають технічну можливість одразу внести зміни до реєстру. У ЦНАП процедура може тривати трохи довше, оскільки документи передаються до ОСЗН для обробки", - радять фахівці.

Якщо система повідомляє, що реєстри тимчасово недоступні, варто повторити запит пізніше.

Наголошується, що записи про інвалідність у реєстрах мають бути чинними. Якщо строк дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. У такому разі оновлювати дані не потрібно — подати запит можна буде після отримання нового документа.

Якщо система все одно не знаходить дитину, то дані слід перевірити разом з фахівцем ЦНАП або ОСЗН. Причина може бути у помилці введення, наприклад, серії та номера свідоцтва про народження дитини, номера медичного висновку або довідки МСЕК, дати огляду чи строку дії документа. У Міноборони нагадують, що наразі відстрочку в Резерв+ також можуть отримати:

люди з інвалідністю;

студенти, аспіранти;

батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;

подружжя захисників і захисниць із дитиною;

чоловіки або дружини людей з інвалідністю;

люди з тимчасовою непридатністю;

працівники закладів вищої та профосвіти.

Інші новини про "Резерв+"

Як повідомляв УНІАН, мобільний застосунок "Резерв+" було запущено в Україні 18 травня 2024 року. Він призначений для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, щоб вони могли оновити свої облікові дані онлайн через мобільний телефон.

У військовозобов’язаних, які своєчасно не пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК), у системі "Резерв+" з’являється червона позначка про порушення. Це ще не означає накладення штрафу, але свідчить про те, що ТЦК та СП може ініціювати притягнення особи до відповідальності, роз’яснила адвокатка Дарʼя Тарасенко.

Вас також можуть зацікавити новини: