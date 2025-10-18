У застосунку для військовозобов’язаних "Резерв+" батьки дітей з інвалідністю відтепер можуть отримати відстрочку від мобілізації.
Як повідомили в Міністерстві оборони України, щоб отримати відстрочку, треба оновити застосунок до останньої версії, авторизуватись і подати запит. Система автоматично перевірить інформацію в державних реєстрах, після чого користувач отримує результат у смартфоні. Процес зазвичай триває лише кілька годин і не потребує збору довідок.
Послугу можуть отримати:
- рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю (I або II групи).
Якщо обидва батьки військовозобов’язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку в Резерв+.
У Міноборони наголосили, що головна умова — інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.
Якщо не вдалось отримати відстрочку
Система може відмовити в оформленні відстрочки — найчастіше через те, що в державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність.
Оновити дані можна онлайн — в Електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована в системі, спочатку її треба зареєструвати.
Також дані можна оновити в установах. Повідомлення з відмовою в застосунку підкаже, куди звернутися — до найближчого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), органу соціального захисту населення (ОСЗН) за місцем проживання чи Пенсійного Фонду України (ПФУ).
"Якщо вам запропоновано звернутися до ОСЗН/ЦНАП, майте на увазі, що найшвидше це зробити в ОСЗН — їхні фахівці мають технічну можливість одразу внести зміни до реєстру. У ЦНАП процедура може тривати трохи довше, оскільки документи передаються до ОСЗН для обробки", - радять фахівці.
Якщо система повідомляє, що реєстри тимчасово недоступні, варто повторити запит пізніше.
Наголошується, що записи про інвалідність у реєстрах мають бути чинними. Якщо строк дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. У такому разі оновлювати дані не потрібно — подати запит можна буде після отримання нового документа.
Якщо система все одно не знаходить дитину, то дані слід перевірити разом з фахівцем ЦНАП або ОСЗН. Причина може бути у помилці введення, наприклад, серії та номера свідоцтва про народження дитини, номера медичного висновку або довідки МСЕК, дати огляду чи строку дії документа. У Міноборони нагадують, що наразі відстрочку в Резерв+ також можуть отримати:
- люди з інвалідністю;
- студенти, аспіранти;
- батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
- подружжя захисників і захисниць із дитиною;
- чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
- люди з тимчасовою непридатністю;
- працівники закладів вищої та профосвіти.
Інші новини про "Резерв+"
Як повідомляв УНІАН, мобільний застосунок "Резерв+" було запущено в Україні 18 травня 2024 року. Він призначений для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, щоб вони могли оновити свої облікові дані онлайн через мобільний телефон.
У військовозобов’язаних, які своєчасно не пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК), у системі "Резерв+" з’являється червона позначка про порушення. Це ще не означає накладення штрафу, але свідчить про те, що ТЦК та СП може ініціювати притягнення особи до відповідальності, роз’яснила адвокатка Дарʼя Тарасенко.